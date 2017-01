Officieel: de BMW X1 wordt vanaf deze zomer in Limburg gebouwd

Als je in het Limburgse Born woont komt de BMW X1 naar je toe deze zomer.

Afgelopen week brachten we je al brekend nieuws dat BMW van plan zou zijn om naast MINI’s ook auto’s met de blauw-witte badge in Born te bouwen. Destijds was het nog een gerucht dat we oppikten van een man in de wandelgangen, die ondanks het binnen dragen van een regenjas een betrouwbare indruk maakte.

Dat de man er niet ver naast zat dat blijkt inmiddels, want de kogel is door de kerk. Vanaf augustus 2017 wordt de BMW X1 (rijtest) niet meer alleen in het Duitse Regensburg, maar ook in het Limburgse Born gemaakt. Dit betekent dat er aan het rijtje DAF, Volvo, Smart, Mitsubishi en MINI weer een extra baaaadge toegevoegd kan worden aan het lijstje automerken die in Born van de band zijn gelopen.

Voor BMW past de move in de strategie om de productie van voorwielaangedreven auto’s en achterwielaangedreven auto’s apart te houden in verschillende fabrieken. Wel zo handig, stel je voor dat je een 3-serie bestelt en je ontvangt die opeens met FWD. De gruwel!

Voor VDL is de move ook goed nieuws, want naast de drie modellen die ze bouwen voor MINI komt er nu dus weer een extra model bij op de productielijn. Dit past in de ambitie van het bedrijf dat graag ontzettend veel auto’s wil bouwen. In 2016 verkocht BMW in totaal 644.922 X-modellen.

Volgens Peter Haug, marketingdirecteur van BMW Group Nederland, is de keuze om juist de X1 hier te gaan bouwen een logische. De X1’s gaan natuurlijk uiteindelijk de hele wereld over, maar ook de vaderlandse vraag naar het model is relatief groot.

“In Nederland is de vraag naar X-modellen groot, in het bijzonder naar de BMW X1. Vorig jaar werden er 1.946 exemplaren geregistreerd, het beste verkoopresultaat sinds de introductie van de eerste generatie in 2009. Maar liefst 62,2 procent van alle in 2016 verkochte X-modellen in Nederland (3.131 stuks) was een BMW X1. Daarmee is één op de zes nieuw verkochte BMW’s een X1.”

We kopen dus veel X1’s en niet zoveel X5’s, wie had dat gedacht. Enfin, voor de gemiddelde autoliefhebber is het toch wel leuk dat er BMW’s in Nederland gebouwd gaan worden. Voordat het kabinet Wilders I klaar is met Trumpesque protectionistische maatregelen jegens auto’s gebouwd in andere landen, hopen we echter dat VDL een nieuwe fabriek heeft opgezet waarin het achterwielaangedreven M3’s (rijtest) bouwt.