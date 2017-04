Officieel: de Citroën C5 Aircross

Deze directe afgeleide van de Aircross Concept is een "People Minded SUV".

Het belangrijkste nieuws omtrent deze Aircross is het Advanced Comfort-pakket met als wereld primeur de Progressive Hydraulic Cushion-vering. De Fransen beloven dat de Aircross ongekend comfortabel en smooth over het asfalt glijdt, zoals we van Franse auto’s gewend zijn. De C5 Aircross komt in de tweede helft van dit jaar op de Chinese markt en verschijnt pas richting het einde van 2018 bij Europese dealers. De auto is dan ook vooral bedoeld om het PSA-merk wereldwijd op de kaart te zetten.

Het interieur kreeg een 12,3 inch scherm voor de boordcomputer en in het midden van het dashboard vind je nog een 8 inch HD touch screen voor het betere infotainmentwerk. Daarnaast worden inzittenden optimaal beschermd tegen kwade invloeden van buitenaf dankzij het Air Quality System. Dit koolstoffilter houdt stofjes tot 2,5 µm buiten de deur. De bagageruimte meet trouwens 482 liter. De auto zelf is 4,5 meter lang, 1,84 meter breed en 1,67 meter hoog.

In China krijgt de C5 Aircross de beschikking over benzinemotoren met 165 of 200 pk. Ook komt er een PHEV, die z’n ding doet met een benzinemotor (200 pk) en twee elektromotoren, waarmee het systeemvermogen uitkomt op 300 pk. Daarmee is het ook meteen de sterkste in serie gebouwde Citroën ooit.