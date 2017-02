Officieel: de exclusieve BMW 1-serie Berline

De 1-serie mét een kont en twee extra deuren.

Exclusief, omdat we ‘m in Europa niet gaan zien. We wisten al dat BMW zat te broeden op een speciale 1-serie voor China en nu is het model officieel door de Duitse autofabrikant aangekondigd. “Ontwikkeld in München, geproduceerd in Shenyang”. Dat zijn de woorden die BMW meegeeft over de 1-serie Berline.

De sedan zal leverbaar zijn met drie- en viercilinder motoren. Qua pakketjes kun je kiezen voor de Sport Line of Luxury Line. Het model is 4,4 meter lang, 1,8 meter breed en 1,4 meter hoog. Ter vergelijking: de hatchback bij ons is 4,3 meter lang, 1,7 meter breed en ook 1,4 meter hoog. Het verschil is dus niet wereldschokkend.

Chinezen kunnen de 1-serie Berline bestellen als 118i, met een 1.5 liter driepitter met 136 pk. Als 120i, met een 192 pk sterke tweeliter benzinemotor en als 125i met 231 pk. Laatstgenoemde zal standaard worden geleverd met een achttrapsautomaat. De M Performance- en M-modellen blijven exclusief behouden aan de 2-serie.

Het Aziatische land is voor onder andere BMW momenteel de belangrijkste markt. Vorig jaar pakten de Duitsers een groei van 11,3 procent als het gaat om de verkopen. Audi is echter de onbetwiste nummer één als het gaat om de Duitse merken. De autofabrikant uit Ingolstadt wist er 591.554 auto’s te slijten in 2016.