Officieel: de Mercedes W08 Formule 1-auto

Hij is zilver, hij is rap, het is naar alle waarschijnlijkheid de te kloppen auto.

Lewis Hamilton heeft vandaag al enkele rondjes met de nieuweling gereden op Silverstone, maar van een officiĆ«le test is geen sprake. Het ging om een simpele shakedown; een eerste rit van een nieuwe auto waarbij wordt gekeken of alle systemen naar behoren functioneren. Volgens Hamilton voelt de nieuwe auto in hoge mate hetzelfde aan als z’n voorganger, maar hij is wel een klapje groter en vooral breder.

Verder heeft de auto geen haaienvin gekregen, in tegenstelling tot de andere F1-auto’s van 2017 die we al hebben gezien. Mogelijk wordt er later nog wel met zo’n vin getest. Overigens was de W08 vanochtend al te zien omdat Mercedes nog wat filmmateriaal moest schieten. Dat gebeurde op Silverstone en dus wilde men de filmklus af hebben voor het zou gaan regenen. Officieel heet de nieuwe Mercedes trouwens W08 EQ Power+. Dat laatste label wordt ook aan alle toekomstige hybrides van Mercedes-AMG gehangen, dus wen er maar vast aan. Het EQ-gedeelte kennen we al van de conceptcar die vorig jaar in Parijs werd getoond.

Zoals te verwachten viel heeft Lewis Hamilton er heel veel zin in nu nemesis Rosberg\ met de noorderzon is vertrokken. Voor nieuwkomer Bottas was de leercurve behoorlijk steil, maar de Fin heeft er vertrouwen in dat ’t dit jaar goedkomt. Verder is Mercedes verheugd over het feit dat de nieuwe auto’s mogelijk de snelste F1-racers ooit worden en hebben de Duitsers er alle vertrouwen in dat ze ook dit jaar weer meedoen om de prijzen. Nu alleen nog effe hopen dat Hamilton en Bottas elkaar niet teveel in de haren vliegen.