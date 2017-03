Officieel! De Volkswagen Arteon

Een luxueuze GT volgens VW-recept.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: vanaf medio 2017 staat deze gerse GT bij de VW-dealer. De Duitsers leggen met de Arteon de nadruk op “emotie”, waarmee zowel het hart als het hoofd moet worden aangesproken. Klinkt veelbelovend! We moeten eerlijk toegeven dat deze nieuwe kar naar VW-begrippen best vernieuwend oogt. In elk geval is het design duidelijk anders dan dat van de Passat en dat valt te prijzen.

In het persbericht wordt veel aandacht besteed aan de vormgeving en dan vooral die van de neus van de Arteon. De LED-koplampen en de dagrijverlichting worden met verchroomde lamellen verbonden. Ook vallen de behoorlijk gespierde schouders van de verse GT op en worden de wielkasten netjes opgevuld met 20 inchers. Qua buitenmaten is het trouwens geen gigant. Hij meet 4.841 mm in lengte, is 1.871 mm breed en 1.427 mm hoog. De bagageruimte meet een forse 563 liter, wat met neergeklapte achterbank zelfs 1.557 liter wordt.

Het productiemodel is een afgeleide van de Sport Coupé Concept GTE die twee jaar geleden in Genève werd onthuld en hij wordt duidelijk boven de Passat in de markt gezet. Boven de Arteon komt bovendien nog de nieuwe Phideon, die helaas alleen bestemd is voor de Chinese markt. Zoals het anno 2017 heurt wordt het interieur uitgerust met een 9,2 inch scherm. Deze is middels handgebaren te bedienen. Ook krijgt de Arteon een HUD die luistert naar de naam Active Info Display. Hij wordt leverbaar in drie uitvoeringen. Naast de basisuitvoering kun je gaan voor de Elegance of de R-Line.

Door naar de motoren! Het persbericht is niet heel scheutig met informatie. Wel weten we dat de basis TSI en TDI leverbaar zijn met 150 pk. De krachtigste TSI is goed voor 280 pk en de sterkste diesel doet 240 pk. Bovendien is de kleinste benzinemotor (de 1.5 TSI Evo) uitgerust met cilinderuitschakeling voor een nog lager verbruik. DSG-automaten zijn leverbaar op alle versies en de sterkste uitvoeringen krijgen standaard 4Motion AWD.

Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend, we verwachten dat daar spoedig verandering in komt.