Officieel: dit is de McLaren 720s

Wat een verrassing, dat uiterlijk -niemand, 2017

De auto’s van McLaren zijn technische hoogstandjes en brengen je echt wel aan het glimlachen tijdens een rit. Toch ogen de reguliere modellen behoorlijk ‘droog’ en hebben ze geen wow-factor. Met een dikke uitzondering van de specialere modellen zoals de F1, P1 en 675LT.

De nieuwe 720s is in dat opzicht ook niet zo heel spannend. Het is de nieuwste telg in de Super Series van McLaren. Tevens debuteert een nieuwe 4.0 turbo V8 in dit model. Emotieloos of niet: de specificaties zijn indrukwekkend. De 720 pk en 770 Nm sterke supercar sprint in 2,9 seconden naar de 100 km/u, in 7,8 tellen (!) naar de 200 km/u en heeft een top van 341 km/u. Geen kattenpis dus. Van 200 km/u naar stilstand is in 4,6 seconden gedaan met een afstand van 117 meter.

De auto heeft dankzij een nieuwe carbon monocoque een drooggewicht van 1.283 kilo en zal beschikken over een driftmodus. Origineel is het niet, leuk is het wel. McLaren levert de 720s vanaf mei. Een Nederlandse prijs is op het moment van schrijven nog niet bekend.