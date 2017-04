Officieel: haaienvinnen en T-wings worden verboden

Ain't no thing but a chicken T-wing. De F1 Strategy Group nam vandaag wat keiharde besluiten over vleugels, olie en herstarts.

Slecht nieuws voor iedereen die haaienvinnen graaft: het aerodynamische addendum aan menig F1-motorkap wordt volgend jaar definitief in de ban gedaan. Vandaag werd dit besloten tijdens een bijeenkomst van de F1 Strategy Group in Parijs.

Daarmee valt definitief het doek voor de omstreden onderdelen waar dit jaar al zoveel om te doen is geweest. De haaienvin kwam terug omdat de hoogte van de achtervleugels vanaf dit jaar weer lager is dan voorheen en de T-wings zijn het resultaat van een maas in de FIA-wet.

Christian Horner van Red Bull zal blij zijn dat beide zullen moeten verdwijnen. Hij liet zich al meermaals negatief uit over de looks van de haaienvinnen en ook de T-wing kan hem niet bekoren. Vooral niet als die net zoals in Bahrein van een Mercedes afwaait en schade veroorzaakt aan de auto van Max. Cynici zullen overigens nog steeds zeggen dat het feit dat Red Bull om een of andere reden geen T-wing heeft op de auto te maken heeft met Christian’s aversie tegen de extra vleugel, maar soit.

Er is echter nog meer goed nieuws voor iedereen die niks te maken heeft met Mercedes in de F1. Naast het bannen van de vleugels zijn er namelijk nog wat meer dingetjes besproken. Zo mogen teams vanaf 2018 nog maar één type motorolie gebruiken tijdens het raceweekend. Dit is een directe respons op de aantijgingen van sommigen dat Mercedes olie zou gebruiken als brandstof. Dat zou een van de redenen zou zijn waarom de Merc-motor zo goed is, met name in de kwalificaties. Vanaf 2018 is deze praktijk ten strengste verboten.

Tijdens de meeting werd verder nog afgesproken dat het transpante ‘Shield’ de plaats van de Halo zal innemen. Daarnaast komt er na rode vlaggen een staande herstart en mag Pirelli weer oude spec auto’s en wielen gebruiken om de Cinturato’s verder te verbeteren. Zowaar een behoorlijke dosis daadkracht dus van de Strategy Group, maar ben jij ook blij met de besluiten?

Bedankt Dennis voor de tip!