Officieel: Max Verstappen wijzigt zijn naam

VES is niet meer...

VES is dood, lang leve VER! Eerder berichtten we al dat Max zijn naam wil wijzigen. Oké, het is niet zo extreem als Bruce Jenner die koos in het vervolg door het leven te gaan als Caitlyn Jenner, maar toch. Max, die officieel overigens Max Emilian Verstappen heet, wordt in de Formule 1 al sinds zijn debuut in de eerste vrij training van Japan in 2014 aangeduid met de afkorting ‘VES’.

Oplettende lezers zal het al wel eens zijn opgevallen dat dit níet de eerste drie letters van zijn achternaam zijn, zoals bij de meeste coureurs het geval is. Dat komt doordat de afkorting VER al vergeven was aan de Fransoos Jean-Éric Vergne, die in 2014 zelf nog vaste rijder was bij het team van Toro Rosso.

Vergne deed het op zich best aardig bij Toro Rosso, waar hij goed partij bood aan zowel Daniel Ricciardo als Daniil Kvyat. Toch werd de Fransman na het seizoen van 2014 aan de kant geschoven door Toro Rosso. Eigenlijk was er daarna dus ruim baan voor Verstappen om de afkorting VER over te nemen, doch dit gebeurde aanvankelijk niet.

‘JEV’ werd namelijk testcoureur bij Ferrari en kon in die capaciteit wellicht nog wel terugkeren in de F1, zo dachten de powers that be. Wanneer Verstappen dan VER had overgenomen, zou de Fransman dan aangeduid moeten worden als VEG. Die associatie met vegetariërs wilde de FOM/FIA hem waarschijnlijk niet aandoen.

Inmiddels is Vergne echter nog verder uit beeld verdwenen, doordat zijn verbintenis met het steigerende paard ontbonden is. Verstappen acht de tijd nu rijp om de afkorting die zijn vader ook gebruikte aan te nemen. De FIA heeft daar inmiddels mee ingestemd. Zo wordt Vergne dus weer iets meer de geschiedenis boekjes uitgeschreven. Hoewel, aan de andere kant kan je ook zeggen dat Max de VER-toorts nu verder mag dragen. Zoals Jan Lammers al zei toen Max zijn record van Nederlander met de beste startplaats in de F1 uit de boeken reed: als niemand dat record breekt dan heeft ook nooit iemand het erover.

Persoonlijk vind ik het wel een beetje jammer dat VES nu VER wordt. VES resoneert gewoon beter en was al kijkende zo fijn af te korten tot VESje als Max weer een briljante manoeuvre uithaalde. Bij VER gaat dat toch wat minder goed. Wat vind jij van deze schokkende gebeurtenis? Laat het weten in de comments.