Officieel: motor Mercedes hypercar is downsize-torretje

We hebben ook nog wat meer nieuwtjes over de hypercar.

Een aantal dagen geleden slingerde Mercedes al een plaatje van de bevallige achterzijde van haar nieuwe hypercar de wereld in. Mercedes heeft de afgelopen jaren natuurlijk een belachelijk succes gemaakt van hun F1-avontuur en dat wil het merk natuurlijk zoveel mogelijk benadrukken. De inmiddels als ‘Project ONE’ (gemiste kans op daar geen Duits Projekt ONE van te maken) aangeduide auto is dan ook Mercedes’ poging is om ‘een F1-auto voor de openbare weg’ te maken.

Nu hebben we zoiets al vaker gehoord, bijvoorbeeld met de Ferrari F50 en de Capibaro Caparo T1. En natuurlijk staat ons ook nog de Aston Martin RB001 te wachten die het te zijner tijd wellicht op zal nemen tegen de Merc in ettelijke vergelijkingen en tests. Maar hoe indrukekkend deze auto’s ook gaan worden, realistisch gezien kan de F1-ervaring natuurlijk nooit overgebracht worden naar een straatauto die over drempels heen moet kunnen rijden en dergelijke.

Misschien moet je dat idee dus gewoon loslaten en enorm verheugd zijn op het feit dat ons referentiekader voor wat een snelle straatauto is vermoedelijk weer helemaal op de schop moet voor de Mercedes en de Aston. Het huidige hypercar-trio mag waarschijnlijk blij zijn als het na de introductie van de twee nog beschouwd wordt als een supercar-trio.

Inmiddels weten we in ieder geval wel zeker dat Mercedes de 1.6-liter grote geblazen V6 uit de W07 als basis gaat nemen voor de motor van de opper-Merc. Samen met de nodige elektropower moet de auto goed zijn voor ruim 1.000 pk. Tot zover klinkt het als een echte F1-auto, maar vervolgens komen de verschillen al tevoorschijn. In tegenstelling tot de F1-bolide die de aandrijving alleen op de juiste wielen heeft, beschikt de Project ONE over een ‘puur elektrische en wiel-selectieve vooras’. Met andere woorden, elektropower gaat er voor zorgen dat ook de voorwielen aangedreven kunnen worden.

Tenslotte wordt de auto, die officieel het 50-jarig bestaan van AMG moet vieren en daarom voorheen intern als ‘R50′ te boek stond, waarschijnlijk gemaakt in een oplage van 200 tot 300 stuks. De vraagprijs wordt geschat op zo’n 2,4 miljoen Euro. Daarvoor krijg je dan wel wat AMG zelf beschrijft als volgt:

“Probably the most fascinating two seater that will ever hit the road.”

Als het goed is kunnen we de auto voor het eerst zien op de IAA in Frankfurt in september van dit jaar.