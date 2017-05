Officieel: Shell brengt brandstof bij je thuis [updated]

Geen zorgen, ze knallen niet met een tankwagen door je Vinex-paradijsje.

We schreven eerder al over geruchten rondom Shell TapUp: een dienst waarmee de oliegigant brandstof bij de klant wil bezorgen. Vandaag is officieel bekendgemaakt dat de pilot van start gaat in Rotterdam. Middels een app kiest de klant de brandstof naar keuze (diesel of Euro95), het gewenste tijdstip waarop de levering plaats mag vinden en natuurlijk de locatie. Vervolgens is het een kwestie van afrekenen en met de pootjes op het bureau genieten van de extra vrije tijd die je jezelf zojuist cadeau hebt gedaan.

De brandstof wordt geleverd door een elektrisch karretje (ironie?) dat genoeg capaciteit heeft om brandstof voor ongeveer 10 auto’s mee te nemen. Dan de vraag die op ieders lippen brandt: moet je bij de auto zijn om gebruik te kunnen maken van TapUp? Nee, dat hoeft niet. Wel moet je ervoor zorgen dat het brandstofklepje en de tankdop toegankelijk zijn, anders wordt het een lastig verhaal.

Vraag twee die op ieders lippen brandt: wat kost dat? De brandstofprijzen zijn een gemiddelde van diverse tankstations van het bedrijf. Daarnaast wordt per tankbeurt een bedrag van 3,95 euro aan servicekosten in rekening gebracht.

UPDATE: we hebben ’t er op de redactie nog eens over gehad, maar eigenlijk zien we het nut van deze app niet echt in. Tanken kan in principe overal in Nederland en het kost weinig tijd, dus waarom zou je bijvoorbeeld nu al middels de app regelen dat je auto morgenmiddag wordt afgetankt als ‘ie voor je huis op de stoep staat?

Wellicht zijn er mensen die heel veel geld verdienen en voor wie het kwartiertje tijdswinst dus ook echt voordelig is. Mocht dat niet het geval zijn, dan moet dit hele project wel bedoeld zijn als een soort laatste stuiptrekking van de auto op fossiele brandstoffen. Kun je je buurman met z’n laadpaal in de voortuin nog even de ogen uitstekken, voordat je ook zelf aan de EV moet geloven.