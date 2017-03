Oh Alpine A110, wat ben je lekker…

In het echt nóg mooier dan op de persplaatjes.

Na een iets te lang teaser-offensief is de Alpine A110 dan ein-de-lijk officieel gepresenteerd. Jullie commentaren waren overwegend positief en ondergetekende snapt dat goed. Zelden pakte een retrodesign zo lekker uit als op dit ding, en dan hebben we het nog niet eens over de specs gehad.

De Alpine weegt namelijk slechts 1.080 kg en peurt 252 pk en 320 Nm uit een geblazen 1.8 viercilinder. 0-100 km/u duurt 4,5 seconden en pas bij 250 km/u wint de luchtweerstand het van de slicke koets. Schakelen gebeurt middels een 7-traps DCT en dus zijn alle ingrediënten aanwezig om het de Alfa Romeo 4C knap lastig te maken.