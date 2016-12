Ome Sergio hoeft Paddy Lowe niet te hebben

De gebruikelijke chaos bij Ferrari vertaalt zich nu opeens naar...continuïteit bij Ferrari!?!

Eerder berichtten we hier op de site dat Paddy Lowe de deur naar de uitgang gevonden heeft bij Mercedes. De ingetogen doch succesvolle technicus die vanaf 2013 voor de driepuntige ster werkzaam was behaalde in het verleden al vele successen met Williams en McLaren. Zijn werkzame periodes bij die teams vielen eveneens samen met klinkende titels die de teams haalden op de baan. Het is dan alsnog moeilijk te zeggen of dat succes toe te schrijven is aan Paddy of niet, maar de Technical Director heeft de schijn in ieder geval niet tegen.

De meest logische bestemmingen van Lowe leek Ferrari te zijn, of eventueel misschien Red Bull Racing. Alle andere teams lijken namelijk een stapje terug op het eerste gezicht. Inmiddels weten we echter dat Paddy naar Williams gaat, waar hij de zware taak krijgt zich te bewijzen met veel minder financiële middelen en zonder fabriekssteun. Hoewel, naar verluidt krijgt Williams de Mercedes-motoren volgend jaar gratis in ruil voor het vrijgeven van Bottas, maar dat terzijde. Hoe dan ook is mijn persoonlijke inschatting, voor wat het waard is, dat Paddy na zijn zoveelste gezichtsverlies door toedoen van Lewis Hamilton aan de pitmuur van Abu Dhabi geen trek meer had om met Lil’ Lewis samen te werken.

Dat Williams niet de eerste keuze was van de Brit, blijkt uit een interview van La Repubblica met FCA-eindbaas Sergio Marchionne:

“We had a proposal, but that role was covered. We don’t need a Ross Brawn-type of hero who solves all problems. All together, working in the right way, we can make it. I don’t want to continuously change the team.”

Het laatste lijkt een referentie te zijn naar de kritiek die het Italiaanse team wel eens krijgt, onder andere van Bernie Ecclestone, dat het er vaak een chaos wordt als de resultaten op de baan achterblijven. Saillant detail is wel dat Ome Serge al na luttele maanden voormalig teambaas Marco Mattiaci aan de kant schoof ten faveure van Maurizio Arrivabene. Sergio realiseert zich nu wellicht dat hij dat niet kan blijven doen, daar er uiteindelijk toch naar hem gekeken zal worden als de eindverantwoordelijke:

“If we carry on not winning, it will be my fault. It’s what I already tell Ferrari fans who approach me and lament the long winless streak. Don’t expect promises. Last time around [toen Sergio hoog van de toren blies] I was incautious. Now I only ask to do better than in 2016 – it doesn’t seem hard to me.”

Dat laatste valt echter nog te bezien. Vorig jaar streed Ferrari nog het grootste deel van het seizoen om de tweede plaats in het kampioenschap, maar voor volgend jaar worden door velen Mercedes en Red Bull Racing als de favorieten gezien. Gaat de coltrui zich vertillen aan het F1-team? De tijd zal het leren.