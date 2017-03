Onder de hamer: de ex van David Beckham

De verwachting is dat deze 360 Spider iets extra’s gaat opleveren.

Een reguliere Ferrari 360 Spider scoor je tegenwoordig voor iets meer dan 70k in euro’s. Voor deze zwarte cabrio mag je vermoedelijk iets dieper in de buidel gaan tasten. De Ferrari in kwestie was namelijk ooit in het bezit van ex-voetballer David Beckham.

Hoelang Beckham de Ferrari in zijn bezit heeft gehad is niet duidelijk. Feit is dat er met de 360 Spider uit 2001 niet heel veel is gereden. Op de teller staat namelijk slechts 7.800 mijl. De cabrio is op dit moment in handen van veilinghuis H&H Classics. Experts verwachten een opbrengst tussen de 85.000 en 95.000 pond. Een duik in het Autoblog-archief leert dat Beckham altijd een zwak heeft gehad voor zwarte auto’s. De Ferrari was daar geen uitzondering op.

De 360 Spider heeft een bruinlederen interieur en een uitlaat van Tubi. Het model werd geleverd met zowel een handgeschakelde versnellingsbak als een automaat. De ex van Beckham heeft het laatste. De Ferrari zal volgende week worden geveild.