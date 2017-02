Onderzoek: “Utrecht verdient 250 miljoen aan fietsers”

De Domstad profileert zich als de "Fietsstad Nummer Een van Nederland" en kennelijk gaat dat gepaard met een onderzoek waarvan wij het nut niet inzien.

In opdracht van de stad Utrecht hebben Decisio en Soigneur onderzoek gedaan naar het bedrag dat de stad kwijt zou zijn als alle fietsers voortaan de auto zouden pakken. Daarbij kwam men uit op een bedrag van 250 miljoen euro per jaar. Wat ons betreft een conclusie die lastig te plaatsen is, maar we hadden je in de inleiding al gewaarschuwd. Utrecht gaat er echter prat op dat ze als eerste stad onderzoek hebben laten doen naar de sociaal-economische waarde van de fiets, de stad wil dan ook de felbegeerde titel Fietsstad Nummer Een van Nederland in de wacht slepen.

Wel draait de stad de onderzoeksconclusie enigszins om door te stellen dat Utrecht 250 miljoen euro per jaar verdient aan fietsers. Zoveel geld zou men namelijk kwijt zijn aan luchtkwaliteitsmaatregelen, vertragingen in het verkeer en zorg als al die fietsers voortaan de auto zouden pakken. Volgens ons is die conclusie wel erg kort door de bocht, maar misschien komt dat door onze AB-bril.

Prachtige cijfers, maar als we het rapport (.pdf) erbij nemen kunnen we niet 1-2-3 thuisbrengen hoe men aan een bedrag van 250 miljoen per jaar is gekomen. Voel je vrij om zelf een rondje te grasduinen. We staan echter niet vreemd te kijken als het centrum van Utrecht binnen afzienbare tijd autovrij wordt. Met de binnenstedelijke milieuzone is de toon immers gezet. Ook schreven we gister nog over de plannen van GroenLinks. Deze partij is van plan om autorijden dusdanig duur te maken dat het fileprobleem zichzelf oplost.