Onderzoek: zo vaak worden we afgeleid achter het stuur

Auto's worden comfortabeler, afleiding is prominenter in de auto aanwezig dan ooit en zowel qua actieve als passieve veiligheid zitten we er warmpjes bij. Alle reden dus om ons tijdens het autorijden niet met autorijden bezig te houden!

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft uitgeplozen hoe het nou precies zit met afleiding achter het stuur. Wat blijkt? Van de automobilisten is 10% met andere dingen bezig tijdens het rijden. De mobiele telefoon is uiteraard de belangrijkste boosdoener. Daarnaast houden we ons graag bezig met eten en drinken, make-uppen en/of scheren.

Schandalige cijfers? U mag het zeggen. Truckers komen echter nog slechter uit het onderzoek. Zij blijken namelijk 20% van de tijd achter het stuur bezig te zijn met andere zaken. Deze beroepsgroep wordt vooral afgeleid door eten en apparatuur aan boord, maar minder vaak door mobiele telefoons.

SWOV heeft echter nog meer schokkend cijfermateriaal. Zo checkt slechts 27% van de automobilisten de dode hoek bij het afslaan, bij het verlaten van de rotonde is dat zo’n 20%. Bij vrachtwagenchauffeurs zijn deze getallen precies omgekeerd. Waarom zou je ook, in een land waar werkelijk niemand fietst.

De resultaten zijn tot stand gekomen door een twee jaar durend onderzoek, waarbij het rijgedrag van automobilisten en truckers onder de loep is genomen. 280 verkeersdeelnemers zijn gevolgd met camera’s in en om het voertuig, in totaal is 90.000 uur aan materiaal opgenomen.