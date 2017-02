One-off Evora eert de legendarische Esprit

Lotus Exclusive schrijft in koeienletters: UNIQUE LOTUS EVORA SPORT 410 HONOURS ICONIC ESPRIT S1. Zo das nog eens een mond vol, kan Patricia Paay nog wat van leren!

Lotus presenteert dus een one-off Evora 410. Deze Lotus Evora is gemaakt door Lotus Exclusive als eerbetoon aan één van zijn voorgangers, de Lotus Esprit S1. De desbetreffende Esprit waar het om zou gaan is de legendarische Esprit S1 uit de Bond film ´The Spy Who Loved Me, u kent hem wel. Diezelfde die Elon Musk wilde laten ombouwen van duikboot naar auto. Toevallig wordt die Esprit dit jaar 40; tijd voor een feestje dus.

De Lotus Evora Sport 410 is geen onbekende, hij is uitgebracht in oktober 2016 en gelimiteerd 150 stuks. Blijkbaar zijn ze nog niet uitverkocht vandaar dit speciaaltje natuurlijk . Onderhuids is er dus niets veranderd. Hij wordt nog steeds voortgestuwd door een 3,5 liter grote 6-cilinder die, je raad het al, 410 pk levert bij 7000 tpm. Het 1280 kilo wegende scheurijzer schiet daardoor in ongeveer 3,9 seconden naar de 100 km/u.

Oké, wat is er dus wel veranderd? Uitsluitend het interieur en exterieur. De nieuwe lak combinatie op de bumpers geeft de Evora een agressieve uitstraling, niet slecht gedaan. Voor de rest is er uiteraard veel gestrooid met carbon ditjes en datjes. Er staat een zwarte lijn op de flank van de auto, net zoals bij de Esprit, ja kijk maar goed! De binnenkant kenmerkt zich net zoals het exterieur door extra carbon onderdelen. Verder zijn zetels en deuren bekleed met een rood ruitje. Dit ruitje wordt door Lotus als “The popular heritage Tartan” beschreven.

Nog niet overtuigd? Wouter destijds nog niet helemaal, maar hij reed de 280 pk sterke Evora. Dit exemplaar heeft er in ieder geval een flinke paardenstal bijgekregen!