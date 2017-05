Online autoverkoop is een groot gevaar voor de economie

Het creëert aan de andere kant ook weer nieuwe kansen.

Het internet is fantastisch. Het internet is tegelijkertijd een gruwel. Zo is er niet alleen criminaliteit in allerlei vormen, maar ‘sloopt’ het internet ook onze economie. Je ziet het al jaren met traditionele winkels. Grote ketens als V&D vallen om en afgelopen week was Blokker groot in het nieuws. De grote bazen achter deze winkels voeren wel hervormingen door, maar dit is eigenlijk een uitstel van executie. Je moet een bedrijfsplan- en visie drastisch omgooien om te overleven als traditionele winkel in een wereld waar alles met een paar muisklikken is gedaan.

Ook de autowereld stevent af op economisch zelfmoord. Tesla kent bijvoorbeeld geen traditionele dealers. Alles gaat online of per telefoon. De verwachting is dat meer autofabrikanten deze kant op zullen gaan en dealers verdwijnen. Alleen echte specialisten kunnen nog overleven, al zullen deze op termijn ook tegen de lamp lopen als het definitief voorbij is met de conventionele verbrandingsmotor.

Volgens Britse onderzoekers Trustpilot en Centre for Economics and Business gaat deze nieuwe wereld serieus veel banen kosten. Ze schatten dat de komende tien jaar zo’n 27.000 banen zullen verdwijnen. Het kopen- en verkopen van een auto zal zich steeds meer online gaan afspelen. Ze denken dat tegen 2020 zo’n twee miljard aan verkopen online worden afgehandeld.

Huiswerk voor traditionele autodealers dus. Voor ons autoliefhebbers is een bezoekje aan de dealer geen probleem. Even ‘ruiken’ aan een nieuwe auto in combinatie met een (smerig) bakje koffie is geen vervelend uitje. Bovendien is een proefrit voor ons belangrijk. Voor de gemiddelde consument is dit straks een ouderwetse en tijdrovende bezigheid. Proefritten zijn nu al steeds minder belangrijk. Dit zie je ook met supercars. Mensen plaatsten bijvoorbeeld al vroeg een order voor de nieuwe McLaren 720S, terwijl niet eens bekend was hoe de auto er uit zou komen te zien. Het vertrouwen in de autofabrikant is dusdanig groot dat ze wel denken dat het goed zit. En zeg nou zelf: voor de aanschaf van een nieuwe Polo is een proefrit niet noodzakelijk. Even configureren via de site en klaar is kees.

De strijd om autoverkopen zal zich in de nabije toekomst dus vooral online gaan afspelen. Niet dat dit een doodsteek hoeft te zijn. Autobedrijven zullen zichzelf opnieuw moeten gaan uitvinden om deze nieuwe vorm van autoverkopen tot een succes te maken. Enige nadeel: vele banen zullen verloren gaan. (via ThisIsMoney)

Foto: AMG GT R bij de dealer. Via @eldoubphotography op Autojunk