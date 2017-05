Ontmoet de spirituele voorvader van de Alfa 4C

Als Peugeot nu eens zijn concepts in productie zou nemen…

De Alfa Romeo 4C (rijtest) is nu alweer een tijdje te koop en het is helemaal een sportauto van deze tijd: lichtgewicht, kleine viercilinder met hoog vermogen, beperkt verbruik, flippers aan het stuurwiel en een carbon monocoque. Nog steeds een exotisch hoogstandje.

Heel erg origineel, de enige twee auto’s die je een beetje als concurrent kan zien zijn de Lotus Elise en Porsche 718 Cayman. En die zijn toch een beetje old-school. De 718 Cayman (rijtest) is misschien een beetje te luxe, zwaar en voor de hand liggend. Bij de Elise beginnen de jaren wel een beetje te tellen: het model gaat alweer meer dan 20 (!) jaar mee.

Gaan we even terug naar 2002. Peugeot was toen erg succesvol met het verkopen van de 206 en 307. Qua concept auto’s gingen ze compleet over the top. Zo was er de 607 Pescarolo, Hoggar, H2O en de 30hartje, die als enige helaas in productie ging (CC). Maar ze hadden nog een concept, of beter gezegd, twee concepts. De Peugeot RC ‘Schoppen’ en RC ‘Ruiten’. De eerste was de zwarte en nummer twee was rood.

Het was een studie van Peugeot voor een kleine sportwagen voor de nieuwe tijd. De zwarte had een 2.0 16 klepper onder de kap, welke ook in de 206 RC kwam te liggen. Dit terwijl de rode een 2.2 HDI onder de kap had. Beide leverden 177pk, en dat bij een leeggewicht van 900kg. De motor lag in het midden en de achterwielen waren verantwoordelijk voor de aandrijving. De transmissie was in beide gevallen een sequentiële transmissie met 6 verzetten. Het lage gewicht wed mede mogelijk gemaakt door de carbon monocoque. Zo kon de RC toch behoorlijke snelheden halen zonder dat er een dikke V6 of V8 voor nodig was.

De RC ging in net iets minder dan 6 seconden naar 100 en de topsnelheid lag iets boven de 230 km/h. Zowaar niet verkeerd, alhoewel de diesel ietsjes langzamer was. Die had weliswaar veel meer koppel (bijna het dubbele), maar woog iets meer en had een andere powerband. De HDI zal ongetwijfeld beter zijn op het onderdeel tussensprintjes. Er werd nog gekeken naar de mogelijkheid om een cup race op te zetten met de RC, en die kwam er uiteindelijk ook. Er werd enkel geracet met de Dieseluitvoeringen.

Maar gelukkig kwam Alfa Romeo waarschijnlijk nog een autotijdschrift tegen waar deze RC in stond. En dachten ze: “Ja, dat is wat Alfa nodig heeft. We hebben slechts twee modellen in ons gamma, en dit moet nummer drie worden. Dat is logisch.” De 4C is qua concept bijna eng gelijk aan de RC. Het verschil: lef. Peugeot deed het waanzinnig goed begin 2000 en met gemak hadden ze een sportwagen als imagebuilder kunnen maken. Alfa Romeo was op sterven na dood en zij brachten het model juíst op de markt. Je kan zeggen van Alfa wat je wilt, maar het Milanese merk heeft uiteindelijk wél lef getoond door de RC in productie te nemen. Ze hebben alleen de R met een 4 verwisseld.