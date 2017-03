Ontsnap naar dit huis met een vitrine voor je auto

We hebben weer een architectonisch hoogstandje voor je opgesnord, dat een hoofdrol biedt aan je auto.

En dat nog wel in LaLa-land, de stad waar het belangrijker is dan waar dan ook om een hoofdrol in de wacht te slepen. Lukt het namelijk niet dan slijt je je dagen als ober, of misschien wel als actrice in een ander soort films. Niet dat we iemand tegen de borst willen stuiten die actief is in een van deze takken van sport…

Enfin, het huis is kwestie is daadwerkelijk een architectonisch hoogstandje, pardoes gebouwd op de rusteloze tektonische platen van de San Andreasbreuk. Het is namelijk een werk van architect Pierre Koenig, een man uit California die vooral bekend werd vanwege het ontwerpen van Case Study House #21 en Case Study House #22.

Zoals de nummers al aangeven werden deze huizen gebouwd in het kader van het Case Study House Program. Dit programma werd in 1945 opgezet door John Entenza, redacteur van het magazine Arts & Architecture en zou lopen tot 1964. De bedoeling van het programma was om een nieuwe manier van huizen bouwen op te zetten.

De verwachting was namelijk dat er na de tweede wereldoorlog een enorme toename zou komen in de vraag naar huizen. Architecten werden aangemoedigd om met behulp van materialen die gedoneerd werden door grote bedrijven betaalbare huizen te creëren, liefst op een manier die repliceerbaar was. Alle huizen binnen het programma werden nadat ze klaar waren enkele weken opgesteld voor mensen die ook interesse hadden in zo’n soort huis.

Case Study House #21 werd door Koenig ontworpen voor het echtpaar Bailey in de Hollywood Hills en wordt daarom ook wel ‘The Bailey House’ genoemd. Het is een huis met een stalen frame en veel open leefruimtes. Ook is er plaats voor een auto, die je van binnenuit kan zien. Vroeger stond daar bijvoorbeeld een Amerikaanse slee. Een virtuele gratis AB-mok ligt klaar voor degene die het merk/model identificeert.

Inmiddels is het echter een Los Angeles Historic-Cultural Monument. Het betaalbare huis van weleer is dan ook behoorlijk prijzig geworden. In 2007 werd The Bailey House verkocht voor 3,1 miljoen Dollar, maar nu bedraagt de vraagprijs van Sotheby’s 4,5 miljoen. Toevallig weet ik echter dat het optrekje al een tijdje te koop staat. Een beetje afdingen en je hebt er zo die 911 gratis bij.