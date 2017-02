Onze occasions zijn 10 procent duurder geworden in 2016!

Gelukkig is er ook goed nieuws.

En met dat goede nieuws bedoel ik niet het feit dat de gemiddelde occasion in Nederland in 2016 niet 10, maar 9,8 procent duurder is geworden. Dat is percentueel gezien namelijk nog altijd de hoogste stijging in gans Europa. Gemiddeld werden in Europa de tweedehandsjes 7,3 procent duurder.

Hoewel het aanbod gemiddeld gezien dus een aanzienlijk stukje duurder is geworden, geven we in Nederland nog altijd het minst uit aan een gebruikte auto: de gemiddelde prijs ligt op 13.020 euro, terwijl het Europese gemiddelde op 15.894 euro ligt. Anders dan je misschien zou verwachten zijn het niet de Duitsers met het duurste occasionaanbod, maar de Fransen! De gemiddelde occasion op de Franse website van AutoScout24, het bedrijf dat deze cijfers verzamelde, kostte vorig jaar namelijk 19.289 euro. In Duitsland ligt het gemiddelde prijspijl op 18.309 euro.

Omdat jullie nu eenmaal dol zijn op cijfertjes en lijstjes heb ik ook nog de populairste merken en modellen voor je. Hier zijn het wel de Duitsers die domineren, want op slagvolgorde zijn BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen en Ford de meest gezochte merken. Kijken we naar de modellen, dan gaat de BMW 3-Serie aan kop, op de voet gevolgd door respectievelijk de Golf, 5-Serie, A4 en C-Klasse. De Nederlandse burgermannen (m/v) prefereren overigens de Golf boven de 3-Serie, evenals de Italianen.

Blauw is natuurlijk de meest gezochte kleur voor een auto. Tenminste, als we zwart (28,7 procent), grijs (18,3), wit (14,6) en zilver (12,1) niet als kleur meerekenen. Slechts 11,7 procent van de autokopers die op kleur zoeken zoekt specifiek naar een blauwe, terwijl rood op gepaste afstand volgt met nauwelijks significante cijfers. Alleen in Frankrijk (5,1 procent) en Nederland (5,6 procent) willen nog enkele mensen gezien worden in een rode auto. @martijngizmo en ik hebben nog geprobeerd de statistieken te be├»nvloeden door in 2016 beide een gele auto te kopen, maar onze inspanningen om ’s Heeren wegen wat extra kleur te geven hebben niet mogen baten.

Overigens ben ik ook zo vrij geweest om op basis van bovenstaande eisen de meest gemiddelde occasion van ons land te zoeken en dat is DEZE. Niet slecht, toch?

Foto van een Mercedes die nu 14.832 euro kost: @randomuser op Autojunk.nl