Ooit wordt dit ding een regelrechte klassieker

In het rijtje Iconische Auto's wordt de Skoda Felicia Fun opvallend weinig genoemd. Hoog tijd om daar eens wat aan te doen.

Nog niet eens zo gek lang geleden zette je de televisie aan als je in was voor wat doldriest vermaak. “Te land, ter zee en in de lucht” was wat dat betreft een absoluut hoogtepuntje. Niet alleen vanwege onderdelen met heerlijk dubbelzinnige namen als “gein op het plein”, “fiets ‘m erin” en “pret in bed”, maar ook omdat kijkers bij dit programma een kanariegele Felicia Fun konden winnen.

Deze pickup-achtige werd in Nederland verkocht tussen 1997 en 2001, héél af en toe kwam je er nog weleens eentje tegen. In beginsel is de Fun een pickup met een flinke laadbak en twee zitplaatsen in het interieur. Het was echter mogelijk om het schot tussen de laadbak en de cabine een stukkie naar achteren te trekken, om zo twee extra zitplaatsen te creëren. Die twee extra personen zaten dan wel in de open lucht. Noem het met wat fantasie een Landaulet op z’n Tsjechisch.

Helaas was de motor minder “fun” dan je zou verwachten. De 1.6 viercilinder leverde namelijk 75 pk, niet bepaald een vetpot. Toch was de vraag naar de Fun behoorlijk groot en er werden in totaal 4.000 exemplaren van gebouwd. De opvallende verschijning was voor zover wij weten altijd gespoten in vrolijk geel en het interieur werd aangekleed met leer. Ondanks het robuuste uiterlijk werden enkel de voorwielen aangedreven en schakelen kon met een vijfbak.

Los daarvan is dit wat mij betreft een prachtig karretje. Bovendien stonden de Felicia’s op het laatste door Skoda ontwikkelde platform, daarna begon Volkswagen zich ermee te bemoeien. En over die titel: uiteindelijk wordt -als het goed is- elke auto een keer klassiek. Maar niet elke auto is zo gaaf als de Felicia Fun.