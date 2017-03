Ook de Mercedes is te dik

De nieuwe auto's zorgen voor serieuze hoofdbrekers bij de ingenieurs.

In 2017 zijn de auto’s sneller geworden, wat automatisch betekent dat de boel her en der moest worden verstevigd. Je wilt immers niet dat je miljoenen euro’s kostende bolide middenin Eau Rouge uit elkaar valt door de enorme g-krachten, maar denk bijvoorbeeld ook aan dikkere remschijven.

Vanwege deze ontwikkelingen en de bredere banden is het minimumgewicht voor de auto’s opgehoogd van 700 kg in 2016 naar 722 kg in 2017. Desalniettemin slaagt Mercedes er vooralsnog niet in om de auto op die gewichtslimiet te krijgen. De W08 zou zo’n vijf kilo te zwaar zijn, wat resulteert in 0,2 tellen extra per rondje.

Mercedes is echter niet het enige team dat aan de lijn moet doen. Red Bull rijdt met vijf kilo’s ballast rond omdat de oude MGU-K wordt gebruikt. Datzelfde geldt voor Toro Rosso en Renault, al zou het fabrieksteam desondanks ruim onder de gewichtslimiet zitten en dus kunnen spelen met gewicht, om zo de balans van de auto te verbeteren.

De Force India was bij het testen nog 10 kg te zwaar, maar zit intussen 3,5 kg onder de gewichtslimiet. Ook Ferrari en Haas F1 hebben de zaken netjes voor elkaar, evenals Williams. Bij die laatste renstal moeten we wel opmerken dat het de kortste wielbasis van het hele veld gebruikt. (Via: Auto Motor und Sport)