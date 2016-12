Op 130-wegen kun je vaak ongestraft harder rijden

Het risico is namelijk klein dat er een flitser staat.

De politie staat met mobiele flitsers veelal langs snelwegen waar een maximumsnelheid geldt van 100 of 120 km/u. Op 130-wegen, die ieder jaar in ons land verder worden uitgebreid, vinden nauwelijks controles plaats.

Martijn Hurks van de website Flitsservice heeft hiervoor een verklaring. Tegenover BNR zegt Hurks dat er weinig ongelukken gebeuren als gevolg van snelheid. Bovendien zijn er weinig mensen die harder dan 130 rijden op snelwegen waar dit de maximumsnelheid is. Het is voor de politie niet lucratief genoeg om langs deze wegen te flitsen. Oh wacht, het gaat natuurlijk om de verkeersveiligheid.

Volgens Hurks werden het afgelopen jaar überhaupt minder snelheidscontroles uitgevoerd. De titel is overigens geen aanmoediging om keihard over ’s Heeren wegen te gaan knallen, het is slechts een constatering. De verantwoordelijkheid ligt nog altijd bij jezelf. Bovendien zijn snelheidsboetes ook in 2017 nog steeds niet voor de poes, en vergeet die negen euries aan administratiekosten niet!

Foto via @fastnloud op Autojunk