Op deze datums worden de F1 bolides voor 2017 onthuld

Agenda in gereedheid? Gaan we!

Langzaamaan brengen de F1-teams naar buiten op welke datum ze het doek trekken van hun Formule 1-bolide voor het aankomende seizoen. Nog niet alle teams hebben een datum gecommuniceerd, maar de belangrijkste teams hebben inmiddels de dag van onthulling bekendgemaakt.

Op het moment van schrijven is het Sauber die als eerste de wereld laat kennis maken met de vierwieler voor 2017. Volgende week maandag, op 20 februari, zal het Zwitsers raceteam online de C36 tonen. De gehele week zal vervolgens in het teken staan van onthullingen. Tot en met zondag de 26ste zal er namelijk iedere dag een F1-auto worden getoond.

In vergelijking met het afgelopen seizoen kunnen we rekenen op flinke wijzigingen dankzij nieuwe reglementen. Denk aan de veelbesproken bredere banden en wijzigingen op aerodynamisch gebied. De vernieuwingen hebben volgens de FIA zelfs invloed op elk circuit waar het circus zal neerstrijken. Ook zijn er dit seizoen nieuwe regels op het veld. Laten we tevens de nieuwe bazen niet vergeten.

Afijn, jullie kwamen hier voor de datums en die check je hieronder. Voor de bolide van Red Bull zul je nog even geduld moeten hebben. Als we vrijwel alles hebben gehad zijn het de energiedrankjesboeren die op de valreep met hun machine komen, net als Toro Rosso.

20 februari: Sauber C36

21 februari: Renault RS17

22 februari: Force India VJM10

23 februari: Mercedes W08

24 februari: Ferrari

24 februari: McLaren MCL32

26 februari: Red Bull RB13

26 februari: Toro Rosso STR12