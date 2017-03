Op deze foto staat een moddervette Bentley

Het is tevens @willeme's nieuwe wallpaper. Maar waarom dan?

Wel, waar je kijkt hier naar afbeeldingen die komen uit een joekelige foto van 57,7 miljard pixels. Je kent het principe misschien nog van enige tijd geleden, toen een panoramische foto van Shanghai voor de nodige ophef zorgde. Die foto bestond echter uit slechts 24,9 miljard pixels.

In dit geval is de plaats van handeling Dubai en eist niet een naakte man, maar een Bentley Flying Spur W12 S de hoofdrol op. Op bovenstaande foto kan je ‘m al een beetje zien in de buurt van de gele pijl.

De foto is volgens Bentley zelf gemaakt met behulp van NASA-technologie. Het proces om de foto te maken nam 66 uur in beslag. Het duurde 48 uur om alle pixels uit in totaal 1.825 kiekjes ‘aan elkaar te plakken’. Vervolgens duurde het nog 18 uur om het resultaat te downloaden.

Al met al duurde het proces daarmee nét iets langer dan het bouwproces van elke Flying Spur. Dat neemt namelijk 130 uur in beslag.