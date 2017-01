Opel Crossland X – affengeile crossover

“Dikke Meriva”, dat hebben we nooit iemand horen zeggen en daar balen ze van bij Opel, dus gaat het roer radicaal om.

De Meriva wordt “verhipt” tot de Crossland X, het succes van de Mokka X smaakt blijkbaar naar meer. Bovendien blijkt uit Amerikaans marktonderzoek dat modellen (en activiteiten) met een X in de naam erg geliefd zijn bij de mensen. Op dat succes pakt Opel overigens ook door, want in 2017 verschijnt het derde lid van de X-familie, de grotere Opel Grandland X in het C-segment. Je ziet, het houdt niet op, in ieder geval niet vanzelf.

Hogere zitpositie, ruim, functioneel en een tweekleurige carrosserie met een trendy uitstraling is zo maar een greep uit de woorden die Opel gebruikt om de Crossland X te beschrijven. Ze doen ons meteen denken aan de Captur, die dit jaar overigens weer eens strak getrokken wordt, iets wat met de gemiddelde berijder niet meer gaat lukken.

Interessant genoeg is de Crossland X (lengte 421 cm) maar een paar cm korter, smaller en lager dan de Mokka X. Een optimist vindt dan dat er nog wat te kiezen valt in de Opel showroom, maar enigszins vreemd is het wel dat beide kemphanen in het B-segment actief zijn.

Over motoren meldt Opel nog niets, maar verwacht geen versies met vierwielaandrijving. Voor de Nederlandse markt nauwelijks een groot gemis, maar het maakt de Mokka X hiermee vergeleken een enorm ruige boy.

Wel weet Opel te melden dat ze de Crossland X gaan volrammen met technologie die de gemiddelde koper niet begrijpt, te weten: Head Up Display en de Panorama Achteruitrijcamera met een blikveld van 180 graden, Advanced Park Assist, Forward Collision Alert met Voetgangersherkenning en Automatic Emergency City Braking, Lane Keep Assist, Traffic Sign Recognition en Side Blind Spot Alert. En Apple Carplay: handig voor als de kleinkinderen een hardstyle playlistje vanaf hun iPhone willen afspelen.