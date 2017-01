Opel maakt van de Insignia 4×4 een soort Focus RS

Nou ja, bijna dan.

Sinds Jensen in 1966 de FF (Formula Ferguson) op de markt bracht, is de vierwielaangedreven personenauto almaar populairder geworden. Daarvoor zijn natuurlijk vooral Subaru en Audi verantwoordelijk, maar tegenwoordig heeft vrijwel elk merk wel auto’s in de showroom met vier aangedreven wielen. Zo ook Opel, dat ook van de nieuwe Insignia weer een 4×4-versie op de markt brengt.

Het huidige model beschikt over de welbekende Haldex-koppeling, een systeem dat veel fabrikanten gebruiken om voorwielaandrijvers uit te rusten met AWD. In principe gaat al het koppel naar de voorwielen, maar bij gripverlies springen de achterwielen bij. Maximaal de helft van het vermogen gaat in zo’n geval naar achteren.

De nieuwe Insignia 4×4 doet het echte zonder Haldex-koppeling, maar maakt gebruik van een systeem zoals ook de Focus RS dat aan boord heeft. Een uitgebreide uitleg over dat systeem vind je HIER, maar het komt als kort op het volgende neer:

Een aandrijfas naar achter kan een groot deel van het koppel (bij Ford is dat max. 70 procent) naar de achterwielen leiden. Daar zit echter geen klassiek differentieel, maar twee hydraulische plaatkoppelingen die het koppel onafhankelijk van elkaar naar de achterwielen kunnen sturen. Het is in theorie dus mogelijk om al het voor de achteras beschikbare koppel naar één achterwiel te leiden. De aansturing van die koppelingen geschiedt elektronisch en door diverse sensoren kunnen de achterwielen al bijspringen nog voor de voorwielen daadwerkelijk grip verliezen. Ook zal de regelunit in bochten meer koppel naar het buitenste achterwiel leiden, zodat de auto gemakkelijker een bocht neemt. Over een Drift Mode, zoals de Focus RS die heeft, meldt Opel niks, dus ik denk dat we moeten vrezen dat deze ook niet aanwezig zal zijn…