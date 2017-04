Open deur: vrouwen meer stress in auto dan mannen

Uit baanbrekend onderzoek is gebleken dat veel Nederlanders weleens last hebben van stress in de auto. Je zou verwachten dat dat voor mannen en vrouwen in gelijke mate geldt, maar niets is minder waar...

72% van de Nederlanders zegt stress te ervaren tijdens het autorijden. Mannen scoren daarbij belabberd met 63%, maar vrouwen doen er met 82% nog een toefje bovenop. Deze cijfers komen uit een onderzoek van Autoscout24. Verschillende soorten situaties verhogen de bloeddruk bij een groot deel van de bevolking, denk daarbij aan:

Mogelijk te laat komen op een afspraak door files.

Geen parkeerplaats kunnen vinden.

Een brandend benzinelampje.

Verkeerd rijden.

Zoals de bron opmerkt is het bijzonder dat dingen als een brandend benzinelampje of verkeerd rijden nog in de lijst staan. In Nederland vind je om de zoveel kilometer een tankstation en verkeerd rijden is met al die moderne infotainmentsystemen praktisch geen optie meer. Maar dat zal ongetwijfeld aan ons liggen.

Nu is het ontzettend makkelijk en flauw om daar voor de vrouwelijke automobilist nog enkele zaken aan toe te voegen, dus dat doen we ook.

Invoegen.

Make-uppen achter het stuur.

Harder rijden dan 100 km/u.

Terug naar de rechterbaan na het inhalen van een vrachtwagen.

Bochten.

Dan nog een paar extra open deuren, dat trapt zo lekker. Vrouwen kunnen minder goed inparkeren dan mannen, ze vinden het ook een stukje stressvoller. Zo ervaart 6% van de mannen naar eigen zeggen stress bij het parkeren, tegenover 23% van de vrouwen. Verder vindt 32% van de automobilisten (m/v) in het donker rijden no bueno. 29% zit met het zweet in de bilnaad bij het rijden in een vreemde stad, 28% op drukke momenten, 17% in een vreemde auto en 16% in het buitenland.

