Opgefrist: de Renault Captur

Misschien niet de Genève-knaller waar je op hoopte, maar toch is de strakgetrokken Captur de moeite van het bespreken waard. Meest in het oog springend is de nieuwe verlichting die maken dat de crossover er weer een paar jaartjes tegenaan kan. Ook de C-vormen onder de koplampen werden lichtjes aangepast.

De karakteristieke two-tone body bleef uiteraard. Wel kan de klant voortaan uit twee extra kleuren kiezen, te weten Atacama Orange en Ocean Blue. Verder kan het dak nu ook in Platinum Gray worden besteld, wat maakt dat er in totaal maar liefst 30 verschillende combinaties mogelijk zijn. Bovendien zijn er zes verschillende pakketjes leverbaar voor het interieur. Velgen meten 16 of 17 inch en de duurdere edities van de Captur kunnen met een groot, glazen dak worden uitgerust.