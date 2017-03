Opgelet! België opent aanval op onbetaalde boetes

Vanaf juli zal een Belgische website alle onbetaalde boetes en overtredingen gaan weergeven.

Die website moet het mogelijk maken om boetes beter te kunnen innen. Ministers Bellot (mobiliteit) en Geens (Justitie) zijn het namelijk kotsbeu dat buitenlanders hun boetes niet betalen. De opvolging kost enorm veel tijd en geld, beide schaarse middelen bij de Belgische politie. Zo werden in de eerste negen maanden van 2016 117.530 hardrijders van niet-Belgische afkomst beboet, maar slechts 63% van de 12 miljoen euro die dat had moeten opleveren, is daadwerkelijk bijgestort in de Belgische schatkist.

Het nieuwe project moet de Belgische schatkist 82 miljoen euro extra opleveren, wat ons overig een ambitieus bedrag lijkt gezien de vorige rekensom. Tenzij alleen de allerhoogste boetes niet betaald worden natuurlijk, dat zou kunnen. Hoe dan ook: de administratieve handeling wordt uit handen gegeven aan bpost, die de boetes voortaan naar buitenlandse ontvangers zal gaan sturen. Nu verdwijnen in sommige regio’s tachtig procent van de boetes in de prullenbak, maar daar komt nu dus hoogstwaarschijnlijk een einde aan.

Nu moeten we nog maar zien wat ervan komt, want België roept al jaren dat ze ons helemaal de moeder gaan beboeten. Tot nu toe lijkt daar echter nog niet heel veel van te komen, of blijken boetes ongeldig te zijn. Maar toch, een gewaarschuwd mens telt voor twee.