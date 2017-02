Opsporing verzocht: Audi RS6 gejat. Alweer.

Ditmaal gaat het om een fraaie zwarte van de C6-generatie. Met zo'n lekkere V10 onder de kap dus.

Het was behoorlijk schrikken toen Ruud gisteravond om half 10 ’s avonds thuis kwam. Zijn Audi RS6 met kenteken GH-310-B stond toen hij weg ging om half 2 nog gewoon achter het huis geparkeerd, maar was nu weg. De auto is dus op 26-02-17 tussen 13:30 en 21:30 gejat in het Limburgse Reuver.

Een relatief onopvallende Audi met bloedsnelle tiencilinder, gejat in de grensstreek. Je hebt niet veel fantasie nodig om je voor te stellen wat de jatmozen met deze rappe bolide van plan zijn. Gelukkig voor de gedupeerde eigenaren wordt de auto soms in goede staat teruggevonden, maar doorgaans gaat de vlam of deuk erin…

Daarom bij deze maar weer eens een verzoekje ogen en oren open te houden voor deze zwarte RS6 C6. Opvallend aan de auto zijn de meegespoten logo’s en grille en ook de einddempers zijn zwart, evenals het interieur. Achter de standaard RS6-wielen gaan keramische schijven schuil. Heb je iets gehoord of gezien? Neem dan contact op met de politie en stuur ons even een mailtje.