Ouch… Aston Martin V8 Vantage crasht in Amsterdam

Het leek zo'n gewone donderdag...

Vooralsnog blijft het dat ook, al houdt de eigenaar van deze Aston er waarschijnlijk een zure nasmaak aan over. Wat er precies is gebeurd weten we niet. Twitteraar en maker van de foto Hendrik Beenker weet te melden dat het ongeval is gebeurd op de Panamalaan bij het Oostelijk Havengebied te Amsterdam. Daar vloog de Aston uit de bocht, waarop het rechter voorwiel besloot een eigen leven te gaan leiden.

Volgens Beenker nam de bestuurder het vrij luchtig op, hij stond kennelijk te geinen met de inmiddels gearriveerde politie. In elk geval is ’t een goed teken dat de man er verder geen ramp van maakte en dat hij niet gewond is geraakt. Verder verwachten we dat de Aston nog wel te herstellen valt, zolang het blok niet al te beschadigd is geraakt.

Wie een nostalgische bui te pakken heeft kan HIER en HIER een antieke Autoblog-rijtest bekijken, met in de hoofdrol natuurlijk een V8 Vantage en niemand minder dan coryfee Sacha.

Dank aan @soulmaster voor het tippen!