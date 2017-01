Ouders Belgisch Cayenne-ventje krijgen fopstraf

Soms krijgt je vertrouwen in de mensheid een stevige knauw.

En dit is er zo eentje! De ouders van een 11-jarig jochie vonden het wel mooi om de jongeman achter het stuur van hun Porsche Cayenne te zetten. Het menneke mocht vrolijk een rondje rijden en pa moedigde de scheurneus al filmend aan om harder te rijden. U gelooft het niet? Kijk zelf maar!

Uiteindelijk bereikte de zeer jeugdige bestuurder een snelheid van maar liefst 100 km/u door het West-Vlaamse Jabbeke. Je vraagt je toch af wat er in het hoofd van pa en ma omging op dat moment. Vandaag is het duo bestraft door de Belgische rechter. Een paar weken/maanden brommen of een vette geldboete? Welnee!

De ouders kregen samen een boete van 6.000 euro waarvan 3.000 euro voorwaardelijk. Pa mag daarnaast drie maanden niet rijden. Laatstgenoemde mag bovendien op de koffie bij de psycholoog én hij moet opnieuw z’n theorie-examen maken. Tjonge, die denkt de volgende keer wel twee keer na voor hij een minderjarige achter het stuur van z’n Cayenne zet. (via: VTM.be)

Dank aan Tim voor het tippen!