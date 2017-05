Overal kamperen met je Countryman? Het kan!

Tikkie burgerlijk, maar wel praktisch!

Als we Mini mogen geloven is de Countryman veel meer dan alleen een stadsauto die vooral excelleert op geasfalteerde wegen. Waar het verhard stopt gaat de Countryman namelijk verder en dan kan het zijn dat je zo gauw effe geen plek vindt om te overnachten. Gelukkig biedt Autohome de oplossing.

Deze Italiaanse toko levert namelijk een tent die je op het dak van de Countryman kunt plaatsen zodat je werkelijk overal een powernapje kunt pakken. Deze AirTop is samen met de designers van Mini ontworpen en kan in het wit of zwart worden besteld.

Voor wie twee linkerhanden heeft: de AirTop kan zonder gereedschap op de dakrails van de Countryman (die in Nederland wordt gebouwd) worden geplaatst, al heb je wel een roof rail carrier nodig om de tent op te zetten. Da’s een officiële accessoire van Mini.

De tent kan uiteraard tegen een spatje regen en is optimaal geventileerd. Verder zit er een stevig matras in, LED-verlichting, bagagenetten en een aluminium ladder om erin en eruit te klimmen.