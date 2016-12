Overheid pakt komend jaar weer meer wegenbelasting

Het is allemaal de schuld van de hybride!

Per 2017 worden de belastingvoordelen voor (plug-in) hybrides namelijk geschrapt en dat heeft consequenties voor de hoeveelheid wegenbelasting die komend jaar wordt geïnd. Zo verwacht het CBS dat er volgend jaar in totaal 5,6 miljard euro aan MRB wordt geïnd, da’s 58 miljoen euro meer dan in 2016.

Zoals bekend wordt een deel van de motorrijtuigenbelasting geïnd door de rijksoverheid (meer dan 70%) en een deel door de provincies. Naar verluidt pakt het rijk komend jaar liefst 4 miljard euro aan MRB en da’s een plusje van 24 miljoen euro, wat best opmerkelijk is. Het tarief voor reguliere auto’s gaat namelijk met 2,7% omlaag per 1 januari, maar door het schrappen van de fiscale voordelen voor hybrides gaan de totale inkomsten omhoog. Meer over de fiscale veranderingen lees je in ons overzicht van autobelastingen in 2017.

Naast de centrale overheid verwachten provincies komend jaar 34 miljoen euro meer MRB binnen te krijgen. Dat komt vooral doordat voordelen voor gewone hybrides worden afgeschaft. Daarnaast verhogen drie provincies hun tarieven, te weten Friesland, Flevoland en Gelderland. (via: CBS)

Foto: dikke PHEV door @mickkok via Autojunk