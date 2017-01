Overzicht: de nieuwe bazen van de Formule 1

Er is nogal wat gaande in de boardroom van de Formule 1. Hoog tijd om wat orde in de chaos te scheppen!

Afscheid van Ecclestone

Zoals bekend heeft Liberty Media de commerciële rechten van de Formule 1 voor miljarden dollars overgekocht. Het Amerikaanse bedrijf maakte acuut schoon schip door oudgediende Bernie Ecclestone met een welverdiend pensioen te sturen, al kreeg BE wel het aanbod om als erevoorzitter actief te blijven. Of de kleine grote man dat ook gaat doen is vers twee, in elk geval wil Liberty Media zijn kennis, netwerk en know how niet meteen bij het grofvuil zetten.

Tegenover BBC heeft Carey, de grote baas van het hele spul, aangegeven dat het ontslag van Ecclestone onvermijdelijk was. De sport moet veranderen en als BE blijft zitten waar ‘ie zit, wordt dat een lastig verhaal. Wel benadrukt Carey dat Ecclestone ontzettend veel respect verdient. De ex-baas was echter teveel een one man team, terwijl de F1 juist toe is aan een frisse start, aldus de man met de snor.

Chase Carey

Aan de CEO van Liberty Media hebben we al een artikel gewijd, rustig teruglezen kan HIER. Carey heeft zoals uit de alinea’s hierboven blijkt grootse plannen met betrekking tot de toekomst van de F1. Hoe zien die er ongeveer uit?

Allereerst moeten de historische races in Europa de “core” van de kalender blijven vormen. Zo blijft bijvoorbeeld de Britse GP op Silverstone gewoon overeind. Logisch ook, want Engeland is dé bakermat van de autosport en nog steeds hebben veel teams er hun fabrieken gevestigd. Verder zet Carey vooral in op de promotie van de sport, waarbij hij vermeldt dat de kans bestaat dat er races in Amerika bij gaan komen.

De prijzen voor toegangskaartjes gaan, zoals het er nu naar uitziet, niet omlaag. Het showgehalte moet in plaats daarvan omhoog. We zijn uiteraard benieuwd hoe Carey een en ander gaat bewerkstelligen, maar Amerikanen weten hoe je een dikke show bouwt. Komt wel goed dus.

Ross Brawn

Een man die nauwelijks introductie behoeft. Hij stond immers (mede) aan de basis van de grote successen van Schumacher, Brawn GP en zelfs ook Mercedes. Brawn was voornamelijk werkzaam als technisch directeur en gaat nu aan de slag als managing director motor sports. Dat wordt ongetwijfeld een leuke loonstrook.

De F1-legende wil net als Carey het showgehalte omhoog helpen. Hoe dat handen en voeten krijgt zien we ongetwijfeld binnen afzienbare tijd, maar we weten dat Brawn een groot liefhebber is van atmosferische motoren…

Voor we het vergeten: Brawn wil het aantal regeltjes in de F1 drastisch inperken. Daar kún je simpelweg niet op tegen zijn.

Sean Bratches

Links op de foto boven dit artikel zien we Sean Bratches, voorheen een grote baas bij ESPN. Deze carrièretijger is vanaf nu managing director commercial operations. Nu maar hopen dat hij een andere aanpak hanteert dan Ecclestone, zodat het spulletje niet nog vaker hoeft uit te wijken naar weinig inspirerende oorden waar het geld uit de grond spuit.