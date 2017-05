Parkeergarage BAM gaat kablabber op Eindhoven Airport

Flinke opschudding in de Lichtstad.

Gisterenavond is een parkeergarage in aanbouw op Eindhoven Airport in elkaar gezakt. Het voorval moet gepaard zijn gegaan met het nodige geweld. Tevens viel de stroom kortstondig uit, waardoor enkele vluchten vertraging opliepen. Door het lawaai dachten enkele reizigers volgens Omroep Brabant aanvankelijk dat het ging om een aanslag, maar dat bleek achteraf niet het geval te zijn.

Het was de bedoeling om de parkeergarage die plaats zou bieden aan 800 auto’s te openen in juli. We vermoeden dat dit nu niet meer het geval gaat zijn. Op de dag voor de noodlottige avond is er nog gewerkt aan het bouwsel, maar op het moment van instorten zelf was er gelukkig niemand aanwezig. Mede daarom is er ook niemand gewond geraakt.

Wel zorgde de instorting voor een flinke ravage op het terrein, waardoor het vliegveld ook vandaag nog mensen oproept extra tijd uit te trekken voor hun reis naar de luchthaven. Er zijn namelijk enkele wegafzettingen opgebouwd rondom de wrakstukken.

Bouwbedrijf BAM weet op dit moment nog niet wat de oorzaak is van de faux pas.

Image-Credit: CorneevanderHijden via Twitter