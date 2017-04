Pascal Wehrlein nog altijd niet fit om te racen

Een vervelende seizoensstart voor de jonge Duitser.

Het zit Pascal Wehrlein niet mee. Tijdens de Race of Champions ging hij ondersteboven met een rappe driewieler en die crash bleef niet zonder gevolgen. Eerst mistte hij al de pre-season tests in Barcelona en vervolgens zou hij ook tijdens de seizoensopener in Australië niet achter het stuur van zijn Sauber zitten. Ferrari-testcoureur Antonio Giovinazzi nam allesbehalve onverdienstelijk het plekje van Wehrlein in.

Zojuist heeft Sauber bevestigt dat Wehrlein ook aankomend weekend in China nog niet fit zal zijn om te racen. Volgens de coureur heeft dat niet te maken met kwetsuur die hij over hield aan zijn crash, maar louter met zijn fitheid. Daarnaast liet hij ook al doorschemeren dat hij ook de GP van Bahrein zou kunnen missen, die slechts één week na de Chinese GP plaats vindt. Pas wanneer Wehrlein merkt dat hij weer op 100 procent kan trainen, zal hij plaats nemen achter het stuur van de Sauber.