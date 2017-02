Pats! Dit is de Ferrari 812 Superfast

De verse incarnatie van de F12berlinetta is officieel!

In de aanloop naar Genève regent het gelukkig weer dikke primeurs en dit is er eentje van! De F12berlinetta mag met pensioen en de opvolger heet 812 Superfast. Zoals collega Dizono terecht opmerkte is dat een aparte naamstelling, want tegenwoordig verwijst het eerste getal in de aanduiding van Ferrari’s naar de cilinderinhoud. Deze 812 is echter niet uitgerust met een 8-liter V12, maar hij heeft wel 800 pk!

Daarmee is de 812 precies 60 pk sterker dan z’n voorganger. De uiterlijke verschillen zijn redelijk bescheiden, het gaat dan ook meer om een facelift dan om een geheel nieuw model. Dat was ook het geval bij de 488/458, FF/GTC4Lusso en ga zo maar door. Meest in het oog springend zijn de dubbele achterlichten, de grotere grille en de gewijzigde koplampen.

Ondanks het gargantueske prestatiepotentieel van de 812 belooft Ferrari dat het ook gewoon een comfortabele GT is waarmee je in no-time enorme afstanden aflegt. Toch kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat de motor gebouwd is met het oog op serieus racewerk, aangezien het maximumvermogen van 800 pk wordt bereikt bij 8.500 rpm. Wel is 80 procent van het maximumkoppel (718 Nm) al beschikbaar vanaf 3.500 rpm.

Verder is de 812 de eerste Ferrari met Electric Power Steering, dat samenwerkt met alle andere elektronische rijhulpjes. Daaronder valt ook Side Slip Control, zeg maar de driftmodus waarmee je veilig vette strepen op het asfalt kunt trekken. Ook kreeg de nieuweling een speciale lakkleur, Rosso Settanta, ter viering van het 70-jarige bestaan van Ferrari. De veertigste verjaardag werd een stuk leuker gevierd, niet waar?

In Genève wordt de 812 Superfast onthuld, hieronder vind je de belangrijkste specs.