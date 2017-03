Patsa: het eerste beeld van de nieuw hyper-McLaren

Nog nooit was een auto uit Woking zo aerodynamisch.

Er gingen geruchten over een opvolger van de legendarische McLaren F1. De nieuweling zal net als het geesteskind van Gordon Murray een centrale bestuurdersstoel krijgen voor optimaal zicht. Die geruchten kunnen we intussen bevestigen, bovendien heeft McLaren een eerste schets laten zien van de auto die nu nog bekendstaat onder de naam BP23.

BP23 krijgt een hybride aandrijflijn en de introductie zou in 2020 plaats moeten vinden. Bovendien krijgt de hypercar een nieuwe carbon tub, die feitelijk de technische basis voor de hele auto vormt. Het prijskaartje komt ergens ruim boven de 2 miljoen euro te liggen, waarmee de BP23 aanzienlijk duurder wordt dan de P1.

Hij zal dan ook aanzienlijk meer pk’s krijgen dan diezelfde P1, niet in de laatste plaats dankzij de nieuwe geblazen 4.0 V8 die je al kent uit de 720S. Verder benadrukt McLaren dat deze auto wordt ontwikkeld om ook op straat de allersnelste te zijn en dus niet alleen op het circuit. Everyday usability krijgt prioriteit, voor de snelste hardcore ‘Ringracer kun je beter elders shoppen.

Verder belooft McLaren dat de cockpit ondanks de 3-zits configuratie toegankelijk wordt. Geen klim- en klauterpartijen dus, zoals bij de F1. De productie wordt gelimiteerd op 106 stuks (net als bij de F1 met alle raceversies ingebrepen) en ze worden verkocht aan loyale McLaren-klanten.

Stevige concurrentie dus voor de Aston Martin Valkyrie en de Mercedes-AMG Project One. We zijn uiterst benieuwd naar het antwoord op de vraag waar deze nieuwe generatie hypercars toe in staat is!