Patsboem! De Mercedes-AMG GT Concept in je gezicht

Vierdeurs fun uit Affalterbach!

Na de gelekte plaatjes die we je vanochtend al konden laten zien heeft Mercedes-AMG hun GT Concept officieel onthuld. Geheel tegen de heersende trend in krijgt dit ding gewoon een 4.0 V8 onder de kap, maar dan wel met een elektromotor die voor extra oempf zorgt. Daarmee komt de totale output op 805 pk te liggen en duurt de standaardsprint minder dan drie seconden.

Verder is de GT Concept voorzien van actieve aerodynamica. Geen uitschuifbips ditmaal, maar wel een afgeleide van het Airpanel uit de AMG GT R. Verder zorgen hypermoderne nano active fiber-lampen voor goed zicht en werden de zijspiegels vervangen door camera’s die stylish op de flanken van de auto worden geplaatst. Zien we niet terug op het productiemodel, maar het smoelt goed.

Over een productieversie is vooralsnog niks bekend, dus eigenaren van een Porsche Panamera kunnen nog even opgelucht ademhalen.