De Paus krijgt dikke bak cadeau van een Duitser

Auto habeo! - De Paus.

Vroeger was het allemaal simpel. Maar één merk werd geschikt bevonden voor het vervoer van de Paus. Dat was namelijk Mercedes. Sinds 1930 rolden de meeste pausen Merc. Met name de G-Klasse zagen we vaak als pauselijk vervoer. De oude vertrouwde SUV, al dan niet voorzien van een kogelwerende koepel, paste behoorlijk goed als transportmiddel van de onfeilbare ‘G’ uit Vaticaanstad.

De huidige Paus Fransiscus doet de zaken echter graag een beetje anders. Hij schoof de Mercedes pardoes aan de kant nadat Mercedes’ CEO Dieter Zetsche hem een fiets aanbood.

Sterker nog, de geloofsleider riep iedereen op om niet te vallen voor de verleiding van de dikke bak. Volgens Frans is die hovaardij nergens goed voor. Beter kan je je een beetje bescheiden opstellen. En dan te bedenken dat Karl Marx ooit schreef dat de religie de opium van het volk is.

Wat je de nieuwe oude man wel moet nageven, is dat hij in de praktijk brengt wat hij predikt. Hij schoof de G-klasse zonder pardon aan de kant en koos voor een echte chick magnet, namelijk een Fiat 500L. Daarnaast beschikt F-money ook over onder andere een Isuzu D-Max.

Eigenlijk hoeft de Paus zelf nooit auto’s te kopen, want met enige regelmaat besprenkelen gulle gevers hem met heilig water giften in de vorm van vierwielers. Soms is het cadeau een Renault 4, soms een Ferrari Enzo. Als stramme oldtimer kan je natuurlijk weinig met die laatste, maar een gegeven paard kijk je niet in de bek, dat spreekt.

Inmiddels heeft de Urbi et Orbi-spitter alweer een cadeautje gekregen, dit keer van een Duitser. Jochen Wermuth is een investeerder die gelooft. In duurzaamheid tenminste. In de Paus denkt hij kennelijk een verwante geest gevonden te hebben, want de Argentijn heeft zich vaak uitgesproken voor duurzaamheid. Vaticaanstad is dan ook voorzien van ettelijke zonnepanelen inmiddels.

Zodoende heeft Jochen de Paus een Nissan Leaf gegeven. Daarbij wil hij ook met Vaticaanstad praten over hoe de bank van het Vaticaan kan investeren in groenheid. Of Fransiscus zich ook gaat laten rijden in de Leaf is nog niet bekend.