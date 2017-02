Peugeot 208 (2012-heden) – occasion video & aankoopadvies

Tientallen jaren was Peugeot zeer succesvol in de compacte klasse. De Peugeots 205 en 206 waren bijna niet aan te slepen en beide ook erg lang in productie.

De 207 was een trendbreuk, niet dat die auto niet populair was, maar de 207 (aankoopadvies) was wel een maatje groter. De 208 werd weer lichter, compacter en iets goedkoper. De enorme joekels van koplampen verdwenen weer, maar Peugeot bleef eigenwijs met de i-Cockpit. De bestuurder krijg een kleine stuur en de instrumenten zijn daar als het ware boven geplaatst. Het idee is dat de bestuurder dan korter zijn blik van de weg af moet halen om op de tellers te kijken. Of dat echt werkt valt te bezien, maar storend is het niet.

Aanbod occasions

Op Marktplaats staan een kleine duizend Peugeots 208 te koop, waarvan slechts 10% een diesel is. Iets minder dan een tiende van het aanbod heeft een automatische versnellingsbak en bijna 90% betreft de praktische vijfdeurs variant. De prijzen varieren van 7000 tot 25.000 euro, in dat laatste geval zijn het bijna nieuwe rijker uitgeruste 208’s.

Pluspunten

Rijeigenschappen

Ruimte

Aandachtspunten

De door Peugeot gemonteerde ruitenwisserbladen zijn van vrij hard rubber gemaakt. Daardoor stuiteren de wissers soms over de voorruit, vervangen door een ander merk kan een aanrader zijn.

Onderstel en remmen

Er zijn klachten over snel slijtende blokken en schijven voor, dus controleer de staat van de remmen voor aanschaf.

De handremkabel wil nog wel eens blijven hangen.

Bonkende geluiden kunnen wijzen op versleten frontmounts van de schokdempers voor.

Aandrijflijn

Distributieketting 1.6 THP motoren: kenmerkt zich door geratel en diesel-geluid (bij de benzines). Kan leiden tot serieuze motorschade indien niet tijdig verholpen.

Als er veel korte stukken worden gereden kan de 1.6 THP motor inwendig vervuilen. Goed gas geven kan helpen, evenals tanken van premium brandstoffen, maar in het uiterste geval moet de motor worden gereinigd.

De benzinemotoren hebben een elektrisch inschakelende waterpomp, maar soms doet die dat niet. Daardoor kan de koeling onvoldoende zijn en de motor te warm worden.

De bobines van de 1.6 benzinemotoren geven nog wel eens de geest. Niet met doorrijden, want daar kan de (dure) katalysator niet goed tegen.

Een defecte temperatuursensor bij de benzinemotoren kan leiden tot lekkage waarbij koelvloeistof in de centrale computer komt. Dit kan hele diverse elektronische problemen veroorzaken.

De 2tronic automaat is een gerobotiseerde handbak met een enkele koppeling. Tijdens het schakelen ontkoppelt, vooral in de eerste en tweede versnelling gaat het allemaal verre van soepel. Storingen zijn de bak ook niet onbekend.

De handgeschakelde versnellingsbak met vijf versnellingen is wat lawaaiig.

De melding temperatuur van de motorolie te hoog bij de 208 GTI wordt meestal veroorzaakt door een defecte sensor.

Elektronica

Als het geluid van een gong klinkt, dan moet de accu worden vervangen.

Het touchscreen van het navigatiesysteem bevriest soms, meestal helpt een reset, maar niet altijd.

Controleer hoe oud de kaarten van het navigatiesysteem zijn bij aanschaf. Regelmatig blijken ze verouderd en een update voor Europa kost 150 euro.

Er zijn ook regelmatig klachten over een wegvallende bluetooth koppeling met mobiele telefoons.

Zoek de 208 of een andere auto op Marktplaats.nl.