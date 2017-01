Peugeot 5008 SUV krijgt een prijskaartje

De grote broer van de Peugeot 3008 SUV heeft een prijssticker op z'n voorruit gekregen.

Laten we eerst nog even de belangrijkste redenen noemen waarom je voor een Peugeot 5008 SUV zou gaan in plaats van een 3008. Om te beginnen is de 5008 groter. Met een 16,5 centimeter langere wielbasis en 19 centimeter langere carrosserie biedt hij meer ruimte aan passagiers en in de bagageruimte. Ten tweede zijn er drie volwaardige stoelen voor de achterpassagiers, die neerklapbaar zijn en in de lengterichting te verschuiven. Op die manier kan je kiezen: minder bagage meenemen of minder lange benen toestaan op de tweede zitrij. Ten derde is er derde zitrij met twee uitneembare stoelen.

De nieuwe Peugeot 5008 is verkrijgbaar vanaf €32.660,- waarmee hij €2800 duurder is dan zijn kleinere broer. Dan heb je de basisversie Access inclusief afleverkosten te pakken. Een niveautje dikkere uitrusting gaat onder de noemer Active, die vanaf €34.460,- in de prijslijsten komt te staan. De Allure is weer iets lekkerder en begint met een prijskaartje vanaf €35.660,-. Het lekkerste smoelt natuurlijk de GT-Line, die vanaf €37.660 te configureren valt.

Verder biedt Peugeot voor de leaserijder een aantal interessante opties, verkrijgbaar vanaf €33.330,- fiscale waarde.

Blue Lease Executive

Deze is gebaseerd op de Active met als extra uitrusting Peugeot Connect Nav, draadloze telefoonlader en elektrisch inklapbare buitenspiegels.

Blue Lease Premium

Gebaseerd op de Allure en heeft standaard Peugeot Connect Nav met DAB+, Handsfree kofferklep, Keyless Entry & Start en de draadloze telefoonlader.

Blue Lease GT Line

Deze variant is uiteraard gebaseerd op GT Line met als extra uitrusting Peugeot Connect Nav met DAB+, Handsfree kofferklep, Keyless Entry & Start en draadloze telefoonlader. Op de PEUGEOT 5008 SUV heeft deze versie standaard het panoramisch schuif/kanteldak.

Prijzen voor de Blue Lease pakketten meldt Peugeot nog niet in haar persbericht, vraag daar dus even naar bij de dealer!