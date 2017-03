Peugeot Instinct Concept kijkt behoorlijk pissed

We begrepen dat die meneer rechts op de headerfoto de stare down kansloos heeft verloren.

U hecht veel waarde aan privacy en ziet een auto primair als vervoersmiddel? Dan gokken we dat je deze Peugeot Instinct beter kunt laten staan, want het ding weet ALLES van je. De Instinct maakt namelijk verbinding met je telefoon en andere gadgets. Zodoende weet de auto precies waar je heengaat, hoe hoog je de temperatuur in de auto wilt hebben en of je liever pindakaas met óf zonder stukjes eet.

Het gaat gelukkig nog om een concept, maar het privacy-puntje is er wel een om rekening mee te houden. Meer artikelen daarover vind je hier. Verder is de Instinct een plug-in hybride met 300 pk. Aanvullende info is helaas niet vrijgegeven, buiten dat deze concept car een autonome rijmodus heeft.