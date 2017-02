Peugeot Instinct: de keuze tussen autonoom en rijplezier

Volgens Peugeot hoeft autonomie niet meteen te betekenen dat je nooit meer fijn kunt sturen.

Iedere zichzelf respecterende fabrikant lijkt bezig te zijn met autonoom rijden. Sommige fabrikanten (Tesla, Ford) wat concreter dan andere. Zo hebben we van PSA bijvoorbeeld nog niet heel veel gezien of gehoord, maar dat betekent niet dat ze er in het geheel niet mee bezig zijn. Zo wordt al geruime tijd getest met Citroën C4 Picasso’s die zich autonoom over de snelweg kunnen verplaatsen. Vooralsnog met profs achter het stuur, maar daar gaat binnenkort verandering in komen.

Met de Peugeot Instinct Concept gaat PSA een flinke stap verder. Peugeot heeft een auto willen ontwerpen waarover we niet meer na hoeven te denken, maar die weet wat we graag willen. Dit kan omdat de auto is voorzien van Samsung Artik Cloud, een Internet of Things-platform. De auto staat continu in verbinding met je smartphones en andere domotica. Zo kan de auto niet alleen weten waar je naar toe wilt omdat hij je agenda kan lezen, maar weet hij ook hoe warm je het graag hebt omdat je enkele uren eerder je slimme thermostaat iets hoger hebt gezet.

Hoewel autonoom rijden een van de speerpunten van de Instinct Concept is, heeft Peugeot naar eigen zeggen het rijgenot niet uit het oog verloren. Je kunt namelijk kiezen uit vier rijmodi: twee voor actief rijden (Drive Boost of Drive Relax) en twee voor autonoom rijden (Autonomous Sharp of Autonomous Soft). Een 300 pk-sterke plug-in hybride-aandrijflijn (meer info krijgen we niet van Peugeot) moet voldoende pit leveren om het rijden leuk te maken. Ook in die autonome modi blijf je volgens Peugeot altijd de controle houden, middels een voice command kun je de auto bevelen om bijvoorbeeld in te halen of juist iets rustiger te gaan rijden.

En dan nog even de looks, die zo mogelijk nog interessanter zijn dan de techniek. Een plaatje schuin van voren lekte afgelopen weekend al, maar nu kunnen we de Instinct van alle kanten bekijken. Wat meteen opvalt zijn de vier portieren, iets wat op de eerder gelekte foto nauwelijks zichtbaar was. De achterdeuren scharnieren naar achteren en samen met het ontbreken van een B-stijl ontstaat daardoor een waanzinnig ruime instap. Gaan we niet terugzien op een productiemodel natuurlijk, al hoopt ondergetekende dat een volgende Peugeot 508 of 308 een beetje op de Instinct gaat lijken. Ik vind hem namelijk ronduit fraai.