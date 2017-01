Photoshop! Mag dit de nieuwe Giulietta worden?

De Giulietta kreeg nog niet zo lang geleden een zeer magere facelift. Hoog tijd dus voor een nieuw model!

Het straktrekken van de hatchback beperkte zich tot, ho. Stop. De laatste keer dat de Giulietta werd strakgetrokken, werd ‘ie namelijk helemaal niet strakgetrokken. Volgens Alfa was het voldoende om de voorbumper van een paar nieuwe stukjes plastic te voorzien. Ook werd de “diffuser” zeer minimaal aangepast en presto!

Gelukkig heeft Alfa zelf al een tipje van de sluier opgelicht over de opvolger van de Giulietta. Deze verschijnt (als het goed is) over een jaar of drie en wordt gebouwd op een FWD-platform. Daarnaast mogen we onze borst natmaken voor een station-versie.

Hoe ‘ie eruit komt te zien is uiteraard nog een geheimpje van de Italianen. INDAV Design kon niet langer wachten en shopte onlangs bijgaande plaatjes in elkaar. Hij komt feitelijk op de proppen met een Giulia zonder bips. Goedgekeurd?