Photoshopper blikt vooruit op de nieuwe 911

In het leven zijn twee dingen zeker: @WillemE weet meer van auto's dan ik en er komt altijd een volgende generatie Porsche 911. Vandaag gaan we het over dat tweede hebben.

De gefacelifte 991 met louter geblazen motoren is intussen alweer oud nieuws, wat betekent dat Porsche druk bezig is met de opvolger van deze generatie. De nieuwe 911 (992?) krijgt een ander platform dat grotere spoorbreedtes mogelijk maakt. De geblazen motoren blijven, al zou wel ruimte in het gamma zijn voor een (extra duur/snel) model met atmosferische boxermotor.

Verder kunnen we onze borst naar verluidt natmaken voor een hybride-versie en zelfs een elektrische 911 (geïnspireerd op de Misson E Concept) zou in de pijplijn zitten. De nieuwe generatie komt waarschijnlijk in 2018 en is al gespot met heftige camouflage-kledij.

Of het uiterlijk een complete verrassing wordt? Natuurlijk niet! Sinds de 996 evolueert het design van de 911 rustig verder, naar verwachting is dat bij de volgende versie niet anders. Maltese Design blikt alvast vooruit op de nieuwe generatie, laat vooral weten hoe je erover denkt.