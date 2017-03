Piëch nu helemaal klaar met VW, verkoopt al zijn aandelen

Na vele decennia is het 'tijdperk Ferdinand Piëch' dan toch echt voorbij.

Ferdinand Piëch, nazaat van de Porsche-familie, de man die Porsche voor het eerst liet winnen op Le Mans, Audi zijn slogan Voorsprong door Techniek bezorgde en als CEO VAG naar grote hoogte deed stijgen. Van 2002 tot april 2015 was hij voorzitter van de raad van commissarissen van Volkswagen, totdat hij ruzie kreeg met Martin Winterkorn en terugtrad. Overigens gaan er geruchten dat het neef Wolfgang Porsche was die uiteindelijk de grootste druk op Piëch uitoefende om zijn functie neer te leggen.

Toch was Piëch nooit helemaal weg bij Volkswagen. Hij was dan wel voorzitter van VAG af, hij had nog altijd een voting stake van 15 procent in Porsche Automobil Holding SE, dat op haar beurt weer voor meer dan 50 procent zeggenschap heeft over Volkswagen AG. Nog altijd bezocht hij trouw elke directievergadering en zodoende kon hij nog altijd iets van invloed uitoefenen.

Invloed uitoefenen deed hij ook door uitspraken in de pers. Uitspraken waar de andere leden van de Porsche-clan niet zo blij mee waren. Zo verklaarde hij dat de top van Volkswagen AG eerder op de hoogte was van dieselgate dan ze zelf beweerden. Hij zou ze namelijk al in februari 2015 hebben gewaarschuwd middels een conversatie met Winterkorn. Zelf heeft de voormalige CEO van Volkswagen, samen met andere topmannen, volgehouden pas in september 2015 van het gesjoemel op de hoogte te zijn gebracht. Volgens boze tongen is dieselgate dan ook reden van de breuk tussen de Piëch en Winterkorn.

Of er nu weer druk vanuit de familie is of dat het Piëch’s eigen beslissing is, is niet duidelijk, maar zijn aandeel van 15 procent in Porsche SE doet hij van de hand. Door een contractuele constructie hebben de overige 33 leden van de Piëch- en Porsche-familie overigens het eerste recht op het kopen van deze aandelen en dat zullen ze zonder twijfel ook doen. Daarmee komt er wel een einde aan wat wel het levenswerk van Ferdinand Piech genoemd mag worden, de man zal binnenkort op geen enkele manier meer verbonden zijn aan het mede door hem grootgemaakte concern. (via ANE)

Foto: Martin Winterkorn (l), Ferdinand Piëch (r) en diens vrouw Ursula Piëch, die hij ‘stal’ van zijn neef Gerd Porsche.