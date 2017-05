Pik deze heerlijke 996 GT3 Clubsport op in Limburg

De 996 gaat niet de geschiedenis in als de meest geslaagde 911-generatie, maar voor die smeuïge GT3 kun je ons midden in de nacht bellen.

Of we opnemen is een ander verhaal, maar dat doet er niet toe! De 996 GT3 was de eerste generatie GT3 en in eerste instantie was dit model net als de rest van de 911’jes uit die tijd uitgerust met de bekende spiegelei-koplampen. De Mk2 kreeg de lichtunits van het faceliftmodel en het onderstel werd een tandje minder straf afgesteld.

Wel kreeg deze versie extra pk’s, om uit te komen op een totaal van 380 stuks. Bizar hè, dat de huidige GT3 alweer op 500 (atmosferische!) pk’s zit? We schakelen even over naar Williepedia voor wat extra feitjes en specs.

Zo is de 996 GT3 de eerste 911 die werd uitgerust met het bekende Mezger-onderblok, dat in feite rechtstreeks uit de brute GT1 werd getrokken. De turbo’s werden er echter afgehaald en sindsdien hoort een GT3 volgens de goegemeente een NA-motor te hebben. Verder lijkt deze generatie GT3 meer pk’s te hebben dan opgegeven. Wees niet verbaasd als de boxer goed is voor zo’n 400 stuks.

De occasion in kwestie is uitgerust met het gratis(!) Clubsport-pakketje. Dat houdt in dat de 911 is voorzien van kuipstoeltjes, zespunts gordels, een halve rolkooi, een brandblusser en een single mass vliegwiel.

Verder goed om te weten: de auto uit 2004 heeft 27.949 kilometers achter de rug. De prijs bedraagt 108.500 euro, waar we bij moeten vermelden dat dit best eens een solide investering kan worden.